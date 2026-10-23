Social-democratul Florian Giubega, noul prefect al Sibiului

Fostul subprefect Florian Giubega va fi noul prefect al județului Sibiu. El a fost votat de colegi, în unanimitate, într-o ședință de birou executiv extinsă a filialei.
Funcția de subprefect va fi ocupată de Dan Alexandru Mihai, jurist de formare, venit din sistemul bancar, informează Turnulsfatului.ro.
Gheorghe Florian Giubega are 35 de ani. Este inginer, absolvent al Facultății de Inginerie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, la specializarea Ingineria Transportului și a Traficului. A făcut liceul la Horezu, în județul Vâlcea, la profilul matematică-informatică, conform CV-ului său
Și-a început cariera în 2012, ca inginer proiectant. A lucrat apoi în industria din Sibiu. La Marquardt a fost inginer de proces și șef de schimb, iar la Jahn Interprof a fost inginer și manager al calității. Între 2016 și 2024 a fost administratorul unei firme, Flat Autoteile / Quality Ride.
Giubega a fost subprefect al județului Sibiu din octombrie 2024 până în aprilie 2026. În CV, printre atribuții apar sprijinirea prefectului, urmărirea modului în care autoritățile locale aplică legea și coordonarea situațiilor de urgență. În 2025 a absolvit programul Institutului Național de Administrație pentru funcțiile de prefect și subprefect.
Dan Alexandru Mihai este din Mediaș. A absolvit Facultatea de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (2016–2020), apoi un master în Drept European (2020–2021).
A lucrat ca operator vânzări la Auchan, apoi ca consilier juridic și funcționar administrativ la UnionTax, între 2021 și 2022. Din 2023 lucrează la BRD – Groupe Société Générale. Acolo a fost manager clientelă și operațiuni, iar din iulie 2026 este specialist în echipa mobilă. În 2021 a urmat un curs de expert în accesarea fondurilor structurale și de coeziune.
Fostul prefect al Sibiului, Mircea Crețu, și -a dat demisia luni, 19 octombrie.