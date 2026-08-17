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UE pregătește cele mai ample sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul războiului. Kaja Kallas: „Presiunea trebuie să crească”

Kaja Kallas / Profimedia

Kaja Kallas / Profimedia

Realitatea de Sibiu
Scris deRealitatea de Sibiu
Publicat17 aug. 2026, 07:04
SursăRealitatea.Net

Uniunea Europeană pregătește extinderea semnificativă a sancțiunilor împotriva Rusiei, în ceea ce ar putea deveni cel mai amplu pachet de măsuri punitive de la începutul războiului din Ucraina. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, susține că noile sancțiuni ar putea crește cu o treime numărul entităților ruse vizate de restricții.

Uniunea Europeană intenționează să înăsprească semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în lunile următoare, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, într-un interviu acordat cotidianului german Die Welt, citat de Reuters.

Kallas a afirmat că pentru toamnă pregătește „cele mai ample liste de sancțiuni de la începutul războiului”, susținând că măsurile adoptate până acum au afectat puternic economia și capacitatea Rusiei de a-și susține mașina de război.

„Sancțiunile UE au costat deja Rusia foarte mult, privând mașina de război a Rusiei de peste 1 trilion de euro”, a declarat Kallas.

Potrivit șefei diplomației europene, odată adoptate, noile sancțiuni ar crește cu aproximativ o treime numărul total al persoanelor și entităților ruse aflate sub restricții europene.

„Presiunea trebuie să crească în continuare până când Moscova va pune capăt războiului”, a mai spus Kallas.

Oficialul european nu a oferit însă detalii privind calendarul exact al adoptării noului pachet și nici nu a precizat ce sectoare sau entități vor fi vizate de noile măsuri.

În luna iulie, Uniunea Europeană a adoptat cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul războiului din Ucraina. Măsurile au inclus restricții suplimentare asupra sectorului bancar rus și asupra unor rețele de criptomonede.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Uniunea Europeană a adoptat 21 de pachete de sancțiuni împotriva Moscovei. Potrivit Comisiei Europene, restricțiile vizează în prezent aproape 3.000 de persoane și entități ruse.

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