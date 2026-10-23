1.921 de cazuri de infecții respiratorii, pneumopatii și gripă într-o săptămână în județul Sibiu. 133 de pacienți au fost internați

Direcția de Sănătate Publică Sibiu a raportat 1.921 de cazuri de infecții respiratorii, pneumopatii și gripă în perioada 11–18 octombrie 2026. Infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare au scăzut față de săptămâna precedentă, iar pneumopatiile au crescut ușor. În total, 133 de pacienți au avut nevoie de internare. Autoritățile sanitare nu au raportat niciun deces.
Conform raportului transmis miercuri, 21 octombrie, de DSP Sibiu, cea de-a treia săptămână de monitorizare a afecțiunilor respiratorii din actualul sezon a adus o evoluție diferită a principalelor categorii de îmbolnăviri.
În timp ce numărul cazurilor de gripă clinică a rămas constant, infecțiile respiratorii acute au înregistrat o scădere, iar pneumopatiile au fost mai numeroase decât în săptămâna anterioară.
În intervalul 11-18 octombrie, medicii au diagnosticat 1.513 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, față de 1.609 cazuri raportate în săptămâna precedentă. Scăderea este de 96 de cazuri.
Comparativ cu aceeași perioadă a sezonului gripal 2025-2026, când au fost înregistrate 1.640 de cazuri, numărul îmbolnăvirilor este mai mic cu 127.
Cele mai multe cazuri au fost raportate în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani, respectiv 534 de îmbolnăviri. De asemenea, au fost diagnosticate 369 de cazuri la copiii cu vârste între 5 și 14 ani și 237 de cazuri la cei cu vârste între 2 și 4 ani.
Potrivit DSP Sibiu, formele de boală au fost în general ușoare, fiind recomandată internarea în numai șase situații. Toți pacienții internați au fost copii cu vârste de până la 4 ani.
Pneumopatiile, în creștere. 127 de pacienți au necesitat spitalizare
O evoluție diferită a fost înregistrată în cazul pneumopatiilor. În săptămâna analizată au fost raportate 404 cazuri, cu 10 mai multe decât în săptămâna precedentă.
Creșterea este și mai evidentă în comparație cu perioada similară a sezonului viral anterior, când au fost înregistrate cu 91 de cazuri mai puțin.
Din totalul pacienților diagnosticați cu pneumopatii, 127 au avut recomandare de internare, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în rândul persoanelor vârstnice.
Astfel, 67 dintre pacienții pentru care s-a recomandat internarea aveau peste 65 de ani. Alte 22 de internări au fost recomandate persoanelor cu vârste între 15 și 49 de ani, iar 21 celor din categoria 50-64 de ani.
DSP Sibiu precizează că formele de boală raportate au fost ușoare și medii, fără să fie înregistrate decese.
Patru cazuri de gripă clinică, fără internări
În ceea ce privește gripa, situația a rămas stabilă. În perioada monitorizată au fost raportate patru cazuri de gripă clinică, toate fără confirmare prin teste de laborator.
Două cazuri au fost înregistrate la persoane cu vârste între 15 și 49 de ani, unul la categoria 50-64 de ani și unul la o persoană de peste 65 de ani.
Numărul îmbolnăvirilor este identic cu cel din săptămâna precedentă și mai mic cu 13 cazuri față de aceeași perioadă a sezonului gripal anterior.
Niciunul dintre pacienții diagnosticați clinic cu gripă nu a necesitat internare.
Niciun deces asociat afecțiunilor monitorizate
În total, în județul Sibiu au fost raportate 1.921 de îmbolnăviri în cele trei categorii monitorizate: 1.513 infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 404 pneumopatii și patru cazuri de gripă clinică.
Dintre acestea, 133 au avut recomandare de internare, majoritatea fiind pacienți diagnosticați cu pneumopatii.
Un aspect important al raportării este faptul că nu a fost înregistrat niciun deces în cele trei categorii de afecțiuni respiratorii analizate.
Datele au fost comunicate de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, printr-un raport semnat de dr. Adela Morar, director executiv adjunct de sănătate publică, cu atribuții delegate de director executiv.