1.921 de cazuri de infecții respiratorii, pneumopatii și gripă într-o săptămână în județul Sibiu. 133 de pacienți au fost internați

Scris de Daniel Onescu Publicat: 23 oct. 2026, 06:39

Direcția de Sănătate Publică Sibiu a raportat 1.921 de cazuri de infecții respiratorii, pneumopatii și gripă în perioada 11–18 octombrie 2026. Infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare au scăzut față de săptămâna precedentă, iar pneumopatiile au crescut ușor. În total, 133 de pacienți au avut nevoie de internare. Autoritățile sanitare nu au raportat niciun deces.

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