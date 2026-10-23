Accident pe strada Octavian Goga din Sibiu: o femeie a fost lovită de un autoturism

Publicat 23 oct. 2026, 15:25 Sursă Mesagerul de Sibiu

O femeie din județul Argeș a fost lovită de o mașină pe strada Octavian Goga din Sibiu, marți, 23 octombrie. Victima a fost transportată la UPU Sibiu cu un traumatism lombar.

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