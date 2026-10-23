Accident pe strada Octavian Goga din Sibiu: o femeie a fost lovită de un autoturism

O femeie din județul Argeș a fost lovită de o mașină pe strada Octavian Goga din Sibiu, marți, 23 octombrie. Victima a fost transportată la UPU Sibiu cu un traumatism lombar.
Incidentul s-a produs în zona unei treceri de pietoni, conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.
Potrivit ISU Sibiu, femeia, în vârstă de 52 de ani, a suferit un traumatism lombar. Echipajul SMURD cu medic care a intervenit pe loc a transportat-o conștientă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din Sibiu.
Din primele verificări efectuate de polițiștii Biroului Rutier Sibiu, autoturismul era condus de un bărbat de 60 de ani, din Sibiu. Acesta a acroșat-o pe femeie în timp ce aceasta se afla în zona trecerii de pietoni.
Traficul rutier în zonă nu este afectat semnificativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele accidentului.