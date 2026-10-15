Astra Film Festival 2026 începe la Sibiu: nouă zile de documentare, dezbateri și povești din lumea reală
Astra Film Festival
Astra Film Festival are loc la Sibiu între 17 și 25 octombrie 2026. Află ce filme documentare, dezbateri, evenimente și opțiuni de bilete sunt în program.
Sibiul devine, între 17 și 25 octombrie, unul dintre principalele puncte de atracție pentru iubitorii de film documentar. Astra Film Festival 2026 aduce publicului peste 200 de evenimente, proiecții speciale, întâlniri cu cineaști, dezbateri și competiții dedicate atât autorilor consacrați, cât și noilor voci ale cinematografiei documentare.
Festivalul propune o incursiune în realitățile lumii contemporane, de la inteligența artificială și influența tehnologiei până la război, identitate, educație și relațiile dintre generații. Spectatorii își pot alcătui propriul program, alegând filmele și discuțiile care îi interesează.
Astra Film Festival 2026: când are loc și ce pregătesc organizatorii
Ediția din acest an a Astra Film Festival se desfășoară timp de nouă zile, în perioada 17–25 octombrie, în mai multe spații din Sibiu.
Programul include peste 200 de evenimente cinematografice, cu filme documentare, dezbateri tematice și întâlniri cu invitați din România și din străinătate. Organizatorii le propun spectatorilor atât producții despre subiecte de actualitate, cât și povești care oferă perspective mai puțin cunoscute asupra societății.
Programul complet este disponibil pe site-ul oficial al festivalului, unde publicul poate consulta proiecțiile și își poate planifica participarea.
Gala de deschidere Astra Film Festival: inteligența artificială și un documentar despre Elon Musk
Gala de deschidere este programată sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 18:00, la Sala Thalia din Sibiu. Evenimentul va fi prezentat de jurnalista Oana Zamfir.
După gală, publicul este invitat la o dezbatere despre inteligența artificială, cu tema „Inteligența Artificială – pericol iminent sau schemă de marketing apocaliptică?”. Discuția va fi moderată de jurnalistul Florin Negruțiu, iar printre participanți se numără Ștefan Baghiu și Bogdan Lungu.
De la ora 19:30, programul continuă cu documentarul „Elon Musk dezvăluit”, regizat de Andreas Pichler, o producție germană din 2025, cu o durată de 90 de minute. Filmul deschide o discuție despre putere, tehnologie și influența pe care o au personalitățile din industria tehnologică asupra lumii contemporane.
Filme documentare în competiție și premiere la Sibiu
Astra Film Festival 2026 include patru secțiuni competiționale: Competiția România, Competiția Europa Centrală și de Est, Voci emergente ale documentarului și DocSchool.
Selecția reunește filme realizate atât de cineaști cu experiență, cât și de autori aflați la început de drum. O parte dintre producții sunt prezentate în premieră la Sibiu, oferind publicului ocazia de a descoperi povești și perspective cinematografice diverse.
Competițiile reprezintă unul dintre punctele centrale ale festivalului, punând în dialog experiențe personale, realități sociale și teme care influențează comunitățile de astăzi.
Dezbateri DocTalk: de la inteligența artificială la traumele dintre generații
Experiența Astra Film Festival nu se limitează la vizionarea documentarelor. Prin seria de întâlniri DocTalk, spectatorii pot discuta subiectele filmelor alături de regizori, jurnaliști și invitați speciali.
Printre temele abordate se numără relația societății cu inteligența artificială, trauma transgenerațională și abandonul școlar. Discuțiile oferă publicului posibilitatea de a analiza mai profund problemele prezentate pe ecran și de a compara perspective diferite.
Festivalul propune și secțiuni tematice dedicate identității, relației dintre tați și fii, experienței războiului, instituțiilor publice și implicării civice.
Astra Film Junior și DocStudentHub, programe pentru tineri
Programul festivalului include și inițiative dedicate educației cinematografice și noilor generații.
Astra Film Junior ajunge la cea de-a 18-a ediție și propune documentare adaptate copiilor și adolescenților din trei categorii de vârstă: 6+, 11+ și 15+. Programul include și concursul de bandă desenată „Șase casete, o poveste!”.
În paralel, DocStudentHub reunește studenți la film din România și din alte șase țări, într-un program internațional de analiză, dialog și formare în domeniul documentarului. Participanții iau parte la vizionări, discuții și ateliere susținute de profesioniști din industrie.
Cât costă biletele la Astra Film Festival 2026
Cei care vor să participe la proiecții și dezbateri pot cumpăra bilete individuale sau pot opta pentru abonamente.
Potrivit informațiilor publicate de organizatori, tarifele sunt:
25 de lei pentru un bilet obișnuit la proiecții și DocTalk;
15 lei pentru elevi, studenți și pensionari, în condițiile reducerii;
200 de lei pentru abonamentul Astra Pass 10, care oferă zece intrări la proiecții și DocTalks.
Abonamentul Astra Pass 10 nu este nominal și poate fi împărțit cu alte persoane, însă participarea la fiecare eveniment necesită rezervare în avans. Pentru anumite categorii de public sunt disponibile și alte opțiuni de acces.
Programul, condițiile de participare și biletele pot fi consultate pe site-ul oficial: https://astrafilm.ro/festival/program.
Astra Film Festival, un reper al filmului documentar din România
Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film documentar din România și unul dintre evenimentele importante dedicate cinematografiei de non-ficțiune din Europa.
Festivalul oferă anual un spațiu de întâlnire între cineaști, specialiști și public, promovând filme care explorează realitatea socială și provocările lumii contemporane.
Prin ediția din 2026, Sibiul își consolidează rolul de centru cultural în această perioadă a toamnei, invitând publicul la nouă zile de filme, conversații și descoperiri.
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