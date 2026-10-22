O tânără a descoperit o cameră video ascunsă într-o priză, în camera de cabană în care se cazase: „Filma toate detaliile ce se pot întâmpla într-un pat”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 22 oct. 2026, 08:16

O tânără din Mediaș și soțul ei au găsit o cameră video ascunsă într-un adaptor de priză, chiar în fața patului din camera unei cabane. Cei doi fuseseră invitați acolo de niște prieteni, la un eveniment de familie. Soțul a observat adaptorul, o dublă de priză băgată în priza din fața patului, imediat după ce s-au cazat.

Distribuie articolul