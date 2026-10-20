Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Andreea Simona Sîrbu, în premieră la Realitatea Plus: secretele designului vestimentar

Cum se construiește un stil vestimentar și cât de importantă este pregătirea în domeniul designului vestimentar? Andreea Simona Sîrbu este invitata unei noi ediții a podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește despre importanța cunoștințelor și a capacității de a îmbina armonios toate elementele care definesc o creație vestimentară.
În cadrul discuției, Andreea Simona Sîrbu aduce în prim-plan un aspect esențial pentru cei care aleg drumul designului vestimentar: pregătirea și înțelegerea procesului creativ. Dincolo de inspirație și de simțul estetic, acest domeniu presupune cunoștințe, atenție la detalii și capacitatea de a combina elementele unei ținute într-un ansamblu coerent.
„Contează foarte mult, în momentul în care te decizi să faci partea de design vestimentar, să știi că, la un moment dat, vei ajunge în punctul în care trebuie să știi cum să combini totul”, explică Andreea Simona Sîrbu.
Prin seria de podcasturi REALITATEA – Ceva-n PLUS, publicul are ocazia să descopere povești, experiențe și perspective din domenii diverse, prin dialoguri care aduc în atenție detalii și subiecte dincolo de aparențe.
Episodul integral cu Andreea Simona Sîrbu poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 23 octombrie, de la ora 15:00.