Soma ridică mobila veche și electrocasnicele stricate de la casele din Sibiu, între 26 și 30 octombrie

Sibienii care locuiesc la casă pot scăpa de mobila veche, de saltele, de jucăriile mari și de electrocasnicele stricate în campania de toamnă organizată de Soma. Colectarea are loc între 26 și 30 octombrie. Deșeurile se scot în fața porții, în ziua în care pe strada respectivă se ridică de obicei pubela neagră.
Campania este doar pentru zonele de case din municipiul Sibiu. Pentru locuitorii de la bloc, colectarea a avut loc la începutul lunii octombrie.
Cum funcționează
Deșeurile trebuie scoase în fața porții în ziua în care, pe strada voastră, Soma ridică în mod obișnuit deșeurile reziduale, din pubela neagră. Mașinile de colectare pleacă la drum de la ora 7:00, așa că e bine ca deșeurile să fie scoase de seara sau dimineața devreme.
Ce poate fi scos la poartă
Deșeuri voluminoase, adică tot ce nu încape în pubelă:
mobilă de interior: dulapuri, mese, scaune, canapele, paturi, saltele, fotolii, tablouri, lustre;
mobilă de grădină: scaune, mese, figurine, cuști;
jucării mari: tobogane, piscine, biciclete, trotinete, tractorașe, mașinuțe;
tâmplărie: uși, ferestre, tocuri;
obiecte mari pentru joacă sau sport: leagăne, cărucioare, balansoare, mese de masaj, aparate de fitness;
covoare, preșuri și carpete.
Deșeuri electrice și electronice, adică tot ce merge la priză, pe baterii sau are cablu:
Mai multe informații găsiți pe site-ul somasibiu.ro sau la dispeceratul Soma.
Alte două variante de titlu:
Campanie de toamnă Soma: cum scapi de mobila veche și de electrocasnice, dacă stai la casă în Sibiu
Mobilă, saltele și frigidere vechi, ridicate gratuit de la poartă. Programul Soma pentru casele din Sibiu
Frază cheie: deșeuri voluminoase Sibiu
Câteva lucruri de verificat cu Soma:
Telefonul dispeceratului: în textul sursă apare doar „0269 988”, care pare incomplet. Nu l-am pus în articol până nu aflați numărul corect.
Ce nu se acceptă: de obicei nu se ridică moloz, deșeuri din construcții sau anvelope. Sursa nu spune nimic despre asta, dar e o informație utilă pentru cititori.
Gratuitatea: a doua variantă de titlu spune „gratuit”. Confirmați înainte să o folosiți.