Soma ridică mobila veche și electrocasnicele stricate de la casele din Sibiu, între 26 și 30 octombrie

Scris de Daniel Onescu Publicat: 22 oct. 2026, 14:29

Sibienii care locuiesc la casă pot scăpa de mobila veche, de saltele, de jucăriile mari și de electrocasnicele stricate în campania de toamnă organizată de Soma. Colectarea are loc între 26 și 30 octombrie. Deșeurile se scot în fața porții, în ziua în care pe strada respectivă se ridică de obicei pubela neagră.

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