Tânăr de 23 de ani reținut în Sibiu: a condus fără permis, sub influența alcoolului

Publicat 22 oct. 2026, 14:30 Sursă Turnul Sfatului

Un tânăr de 23 de ani din Alțâna a fost reținut miercuri pentru 24 de ore după ce a condus fără permis și sub influența alcoolului, acroșând un autoturism parcat și un gard din lemn.

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