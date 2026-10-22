Tânăr de 23 de ani reținut în Sibiu: a condus fără permis, sub influența alcoolului

Un tânăr de 23 de ani din Alțâna a fost reținut miercuri pentru 24 de ore după ce a condus fără permis și sub influența alcoolului, acroșând un autoturism parcat și un gard din lemn.
Polițiștii din Agnita au dispus reținerea bărbatului pentru o perioadă de 24 de ore. Cercetările sunt continuate de Secția nr. 3 Poliție Rurală Agnita, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita.
Incidentul s-a produs miercuri, 21 octombrie 2026, în jurul orei 4:40. Conform comunicatului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, un bărbat a sunat la 112 pentru a semnaliza că un conducător auto i-a acroșat mașina parcată pe marginea drumului și gardul unei proprietăți vecine.
La fața locului, în localitatea Alțâna, polițiștii au stabilit că tânărul de 23 de ani a pierdut controlul direcției de deplasare. Mașina a lovit autoturismul parcat pe partea carosabilă și un gard din lemn.
Verificările ulterioare au arătat că suspectul nu deține permis de conducere. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
IPJ Sibiu precizează că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.