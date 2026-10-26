Transilvania domină topul european al vacanțelor de Halloween

Turiștii care caută o escapadă cu atmosferă aparte pentru sărbătoarea de Halloween găsesc în Europa opțiuni ideale, iar România se află în centrul atenției în 2026.
Un studiu realizat de platforma internațională de comparare a ofertelor de închirieri auto DiscoverCars.com plasează Sibiul pe prima poziție în clasamentul celor mai bune zece destinații europene pentru o vacanță tematică, în timp ce Brașovul ocupă un onorabil loc patru. Analiza a luat în calcul factori precum arhitectura gotică medievală, populația, costurile de cazare și închiriere auto, dar și numărul de ore de întuneric din noaptea de 31 octombrie.
Sibiul devine capitala europeană a atmosferei de Halloween
Cunoscut drept Orașul cu ochi datorită lucarnelor specifice de pe acoperișuri, Sibiul a adunat 88 de puncte și s-a instalat confortabil în fruntea clasamentului. Cu aproape paisprezece ore de întuneric garantate pe 31 octombrie și o atmosferă încărcată de istorie, orașul atrage și prin accesibilitate. În weekendul dedicat sărbătorii, o noapte de cazare la hotel costă în medie 118 euro, iar închirierea unei mașini pentru întreaga perioadă ajunge la doar 7 euro. Toate aceste elemente transformă centrul istoric și Catedrala Evanghelică Sfânta Maria în decorul perfect pentru o vacanță memorabilă.
Brașovul își adjudecă locul al patrulea în clasament, la egalitate cu celebrul oraș polonez Cracovia, obținând 79 de puncte. Înconjurat de peisajul dramatic al Transilvaniei, Brașovul impresionează prin clădirile sale medievale și prin Biserica Neagră, cel mai mare lăcaș de cult în stil gotic din sud-estul Europei. Cu o durată a nopții similară cu cea a Sibiului, Brașovul propune costuri de 210 euro pentru cazare și 13 euro pentru închirierea auto pe durata weekendului.
Clasamentul european continuă cu Riga, capitala Letoniei, pe locul al doilea, remarcată prin Catedrala din Riga și Biserica Sfântul Petru. Locul al treilea este ocupat de Tallinn, capitala Estoniei, unde se înalță impunătoarea Biserică Sfântul Olaf. Pe poziția a patra, alături de Brașov, se află Cracovia, un oraș polonez cu un centru istoric protejat de UNESCO. Top cinci este completat de orașul de coastă Gdańsk, tot din Polonia, renumit pentru Biserica Sfânta Maria, cea mai mare construcție din cărămidă din lume.