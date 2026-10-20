Păltiniș Arena deschide sezonul de schi pe 28 noiembrie, cu zăpada păstrată de anul trecut. Cartelele se scumpesc cu aproximativ 5 lei

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 oct. 2026, 12:35

Păltiniș Arena se deschide pentru schiori pe 28 noiembrie, iar pârtia va fi folosită încă din 27 noiembrie pentru un concurs de slalom paralel, anunță Turnul Sfatului. Deschiderea e sigură datorită zăpezii conservate peste vară. Dacă nu ninge, tunurile de zăpadă artificială pot porni de la primele temperaturi negative.

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