Păltiniș Arena deschide sezonul de schi pe 28 noiembrie, cu zăpada păstrată de anul trecut. Cartelele se scumpesc cu aproximativ 5 lei

Păltiniș Arena se deschide pentru schiori pe 28 noiembrie, iar pârtia va fi folosită încă din 27 noiembrie pentru un concurs de slalom paralel, anunță Turnul Sfatului. Deschiderea e sigură datorită zăpezii conservate peste vară. Dacă nu ninge, tunurile de zăpadă artificială pot porni de la primele temperaturi negative.
Managerul Dan Gherman a declarat că deschiderea este sigură datorită zăpezii păstrate peste vară.
Noutatea sezonului vine pentru familii: copiii până la 18 ani primesc cartela gratuit dacă părinții cumpără două cartele de o zi, iar oferta se mută și înainte de Crăciun. Cartelele s-au scumpit ușor, cu aproximativ 5 lei.
„Dacă nu ninge, măcar să fie frig să putem face zăpadă. Instalația de snowmaking este pusă la punct, s-a făcut mentenanța, iar băieții pun tunurile pe poziții pe pârtii. La primele minute cu temperaturi negative de minus 2, 3, 4 grade, băieții pot să pornească instalația, indiferent că ninge sau nu”, spune managerul.
Cartelele costă puțin mai mult decât anul trecut, cu aproximativ 5 lei pe unele categorii. Dan Gherman spune că au crescut curentul, combustibilul și salariile.
„Noi avem aproape 100 de angajați în timpul sezonului de iarnă, care în fiecare dimineață urcă din Sibiu, iar la sfârșitul programului coboară înapoi. Microbuzele noastre consumă combustibil, iar prețul acestuia a crescut. De asemenea, a trebuit să ridicăm puțin și salariile din cauza inflației. Creșterea tarifelor nu este însă mare, vorbim de exemplu de vreo 5 lei”, a explicat el.