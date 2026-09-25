Reghecampf a revenit la FCSB, dar plecarea din Tunisia l-a costat. Ce sumă a plătit Gigi Becali

Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB după ce și-a reziliat contractul cu Esperance Tunis, însă despărțirea de formația din Tunisia nu a fost lipsită de probleme.
Antrenorul a negociat timp de aproximativ 10 ore cu oficialii clubului, iar în cele din urmă cele două părți au ajuns la un acord. Reghecampf a acceptat să achite 150.000 de euro pentru rezilierea contractului.
Tunisienii au cerut inițial 250.000 de euro
Despărțirea de Esperance a fost complicată după ce Reghecampf a decis să accepte oferta lui Gigi Becali pentru revenirea la FCSB.
Oficialii clubului tunisian au solicitat inițial 250.000 de euro pentru rezilierea înțelegerii. Antrenorul avea însă o clauză contractuală care îi permitea să plece în anumite condiții, iar după negocieri suma finală a fost stabilită la 150.000 de euro.
Anterior, în spațiul public apăruseră informații potrivit cărora Esperance ar fi cerut până la 1 milion de euro, reprezentând salariile pe care Reghecampf le-ar fi încasat până la finalul contractului. Situația a fost astfel aproape să ajungă la FIFA.
Reghecampf și-a activat clauza din contract
După reziliere, antrenorul a explicat că despărțirea s-a făcut pe cale amiabilă și că a activat clauza prevăzută în contract.
Reghecampf a precizat că documentele au fost semnate, iar capitolul Esperance Tunis este încheiat pentru el. Antrenorul român a revenit astfel în România pentru a prelua FCSB, formație pe care o mai pregătise în două mandate.
FCSB a așteptat rezolvarea situației
Gigi Becali și conducerea FCSB au anunțat încă dinaintea rezilierii că se bazează pe venirea lui Reghecampf. Mihai Stoica a susținut că tehnicianul își va rezolva situația contractuală și că problema nu va împiedica înregistrarea noului său contract.
Pentru ca înțelegerea cu FCSB să poată fi înregistrată, Reghecampf trebuia să poată demonstra existența clauzei de reziliere și plata acesteia către Esperance.
După acordul cu formația tunisiană, antrenorul a devenit liber de obligațiile contractuale și a putut reveni oficial la FCSB.