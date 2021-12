IPJ Sibiu anunță că pe DJ 106E, intre Tilisca si Rod, soferul unui autoturism, singur in masina, a parasit partea carosabila si a plonjat intr-un rau, la o diferenta de nivel de aproximativ 4 metri.

Barbatul primeste ingrijiri medicale si va fi transportat la spital. Politistii rutieri desfasoara cercetari in vederea stabilirii circumstantelor exacte care au dus la producerea acestui autoaccident.

Fara mari probleme de trafic.

ISU Sibiu anunță că pompierii militari ai Punctului de lucru Săliște au intervenit de urgență cu un echipaj SMURD și un echipaj de pompieri militari pe DJ 106 E, între localitățile Tilișca și Rod unde un autoturism a ieșit de pe partea carosabilă și a căzut într-un râu.

S-a intervenit pentru deblocarea persoanei din autoturism, un bărbat de cca 65 de ani, conștient care a fost evaluat medical și transportat la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare.

Conducator auto in varsta de 67 de ani, localnic. Testarea sa alcoolscopica a indicat i valoare de 1,08 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza, se intocmesc actele premergatoare efectuarii de cercetari penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere sub influenta alcoolului, respectiv vatamare corporala din culpa.