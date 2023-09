Procurorii DNA au descins în această dimineață la sediul Autorității de Management a Programului Operațional Infrastructura Mare (AM POIM). Aceștia au ridicat o serie de documente de la sediul autorității. Într-o intervenție la Realitatea Plus, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu a dezvăluit cine sunt persoanele luate în vizor de procurori și mizele acestor percheziții.

„În primul rând aș vrea să punctez urmatorul lucru: Se pare ca atunci cand este vorba de anumite personaje implicate in aceste perchezitii, adica daca la varf este un anumit sef, DNA nu mai da nici nu face tam tam, nu da la toata presa, aflam pe surse, de data asta din interiorul Autoritatii de implementare POIM . De ce? Pentru că este vorba despre domnul Grindeanu la vârful acestei povești.

Din informațiile pe care le am, este vorba despre cercetări în legatura cu CFR Infrastructura, acolo unde sef este domnul Simu, protejatul domnului Sorin Grindeanu, care este urmărit de DNA și pe care domnul Grindeanu l-a si aparat saptamana trecuta in conferinta de presa, spunandu-ne cu multa aroganta ca este in aceasi situatie cu doamna Clotilde Armand, adica e ok sa tii penali in functii atunci cand sunt prietenii tai. Asta ne sugereaza domnul Grindeanu.

Ceea ce este trist cu adevarat este faptul ca Romania, din informatiile pe care le am de la specialisti, va pierde toti banii pe CFR, pe infrastructura, toti banii europeni. Este vorba de aproape 10 miliarde de euro din cauza faptului ca si-a pus sefi domnul Grindeanu, atat la CFR Infrastructura, cel de la AFR, cât și cel care este absolvent de facultate agricola. Pentru ca asa se intampla in Romania. In loc sa absorbim bani europeni și sa cumparam produse de calitate, atat la trenuri, vagoane, locomotive, dar si infrastructura.

In loc sa facem infrastructura verde, noi ne zbatem sa facem autostrazi. Suntem cu 20 de ani in urma fata de restul Europei. Nici pe astea nu putem sa le facem acum, desi s-a laudat domnul Grindeanu cu semnarea a zeci de contracte pe zeci de miliarde. Dar din pacate, pentru ca si-a pus in functii oameni care nu au nici o legatura cu domeniul si mai sunt si penali, pierdem, suta la suta, am informatia de la specialisti, vom pierde cele 10 miliarde de euro din fonduri europene”, a spus realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Anca Alexandrescu a promis să facă mai multe dezvăluiri de senzație în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, în fiecare seară de la ora 18:00, la Realitatea Plus.