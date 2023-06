Astăzi, in jurul orei 16.15, un barbat in varsta de 40 de ani a fost accidentat mortal de un tren in zona statiei CFR Medias, potrivit IPJ Sibiu.

Politistii Postului de Politie Transporturi Feroviare Medias efectueaza cercetari in vederea identificarii persoanei in cauza si pentru stabilirea circumstantelor exacte in care s-a produs acest eveniment.