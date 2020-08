Titus Nicoară și-a prelungit contractul pentru sezonul competițional 2020/2021. Fostul internațional român va petrece al treilea sezon consecutiv la formația de pe Târnava Mare.

În stagiunea precedentă, extrema de forță a jucat 19 partide în Liga Națională și a avut medii statistice de 16.3 puncte, 9 recuperări și 2.2 pase decisive pentru 21.1 la eficiență. Titus a terminat cu procentaje de 57.8% de la 2 puncte, 53.8% de la 3 puncte și 70.8% de la linia de libere. Titus Nicoară a fost cel mai eficient jucător autohton al Ligii Naționale de Baschet Masculin, fiind liderul echipei la puncte, recuperări și eficiență.

„Sunt bucuros să continui munca începută la Mediaș acum doi ani de zile și sper să continuăm să dezvoltăm acest club din toate punctele de vedere. Chiar dacă încă suntem o echipă relativ mică, în creștere de la an la an, conducerea administrativă alături de staff-ul tehnic au reușit să creeze un mediu profesionist în care jucătorii se simt apreciați. În mare vom fi același grup de jucători de anul trecut și consider că avem o echipă unită care lucrează cu mare plăcere împreună. Noul sistem al competiției ne ”obligă” să fim mai competitivi și pregătiți de meciuri foarte tari încă din prima etapă. Am demonstrat în anii precedenți că putem produce surprize și vom încerca să fim un adversar redutabil pentru fiecare echipă. Cu siguranță va fi un sezon plin de provocări din toate punctele de vedere. În primul rând, va trebui să ne adaptăm acestui virus care va afecta modul de desfășurare al competiției și chiar al antrenamentelor. Trăim vremuri dificile, probabil și măsurile vor fi mai stricte pentru a putea organiza competiția. Personal, îmi doresc să fim sănătoși și la finalul anului să fim mulțumiți de ceea ce am realizat împreună”, a declarat Titus Nicoară.

În Liga Națională de baschet masculin, Titus a depășit borna de 370 de partide jucate. Jucătorul a mai evoluat pentru CSM CSU Oradea, Steaua CSM EximBank, BCM U Pitești și Gaz Metan Mediaș.