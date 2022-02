Politistii Biroului Rutier Sibiu intervin la un accident rutier produs in Piata Habermann din municipiul Sibiu.

Din primele cercetari, se pare ca un sibian in varsta de 33 de ani, in timp ce manevra autoturismul cu spatele, ar fi lovit un copil, in varsta de 1 an si cateva luni.

Copilul a fost transportat la spital, conştient, cu un traumatism cranio-facial.

Politistii rutieri desfasoara cercetari in vederea stabilirii circumstantelor exacte in care s-a produs acest accident.