ISU Sibiu a intervenit de urgență în municipiul Mediaș, Șoseaua Sibiului, la un accident rutier produs între două autoturisme.

S-au acordat îngrijiri medicale pentru două persoane, o femeie și un copil de circa 10 ani, conștienți, care au fost transportați la CPU Mediaș pentru investigații suplimentare.

IPJ Sibiu anunță că pe Soseaua Sibiului s-a produs o coliziune intre doua autoturisme. Conducatori auto, unul in varsta de 60 de ani, din Copsa Mica, celalalt in varsta de 19 ani, din Tarnava. Doua persoane ranite, un copil in varsta de 10 ani si o femeie in varsta de 59 de ani, ambii din Copsa Mica, pasageri in autoturismul condus de barbatul din Copsa Mica.

Politistii Biroului Rutier Medias efectueaza cercetari in vederea stabilirii tuturor circumstantelor producerii accidentului.