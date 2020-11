Pacienţii cu COVID-19 nu mai au nici măcar un pat liber în spitalele din judeţul Sibiu, în condiţiile în care rata de incidenţă cumulată a crescut luni la 8,83 la mia de locuitori, informează Prefectura.

“Nu mai este niciun loc liber, numai la Pediatrie (mai sunt locuri libere n.r.)”, a precizat luni, pentru AGERPRES, purtătoarea de cuvânt a Prefecturii Sibiu, Andreea Ştefan.

Potrivit sursei citate, principalul spital unde sunt trataţi pacienţii COVID-19, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă este plin, are în prezent 209 bolnavi infectaţi, din care 12 sunt în ATI. De asemenea, sunt ocupate toate cele 60 de paturi pentru pacienţii COVID-19 de la Spitalul TBC. Şi la Spitalul din Cisnădie sunt ocupate toate cele 50 de paturi pentru bolnavii COVID-19. La Mediaş, spitalul are ocupate toate cele 48 de locuri din secţii şi cele două paturi ATI cu bolnavi COVID-19. Nici la Spitalul Căi Ferate nu mai e niciun loc liber, aici tot spitalul are 45 de paturi şi sunt doar pacienţi COVID-19. Spitalul Militar din Sibiu are în prezent ocupate toate cele 25 de locuri pentru pacienţi COVID-19: 15 paturi în secţii, 10 paturi în ATI.

Singurul spital care are locuri libere este Pediatria. Aici sunt internaţi doi copii cu COVID-19 la ATI şi alţi 10 în Secţia de Boli Infecţioase. La Spitalul de Pediatrie din Sibiu mai există patru paturi libere la ATI şi alte 35 libere în secţii, pentru copiii infectaţi cu noul coronavirus.

AGERPRES

Sursa: Realitatea de Sibiu