Miron Mitrea a comentat, duminică, la Realitatea PLUS, în emisiunea Culisele Puterii, disputa pe familie între liderul PSD – Marcel Ciolacu şi președintele AUR – George Simion. Premierul l-a întrebat pe liderul AUR cât timp mai dorește să spună neadevăruri despre familia lui. Prim-ministrul a adăugat că „s-ar putea să se decidă să spună și el adevărurile despre Simion”.

„Alegerile din anul viitor vor fi definitorii, alegerile prezidențiale sunt simple pentru electori. Sunt câteva partide. Oamenii aleg politicienii mai degrabă pentru imagine decât pentru programele lor. Majoritatea votează ca la cinema. Deci, suntem în campanie, a început de ani de zile. Cei care vor juca pentru Cotroceni trebuie să fie puternic pe piață. PSD va fi reprezentat de Marcel Ciolacu, AUR de Simion George. PNL spune că merge cu Ciucă. Să vedem dacă după europarlamentare va rămâne la fel.

Marcel Ciolacu greșește în această discuție cu familia. Cred că e o perioadă grea, e obosit, nu mai are răbdare. Trebuie să „facă frumos” în anul electoral, trebuie să se bată și a început să se bată. Se pare că știe să dea. România este într-o situație financiară complicată, sunt cele două războaie… nu cred că a făcut bine că a intrat în aceste discuții cu Simion. Nu cred că face bine cu acest fel de abordare. Știm că în spatele AUR sunt o grămadă de interese, știu la ce se referă, dar nu cred că va face greșeala să vorbească despre asta. Nu ajungi așa, doar că ești șeful unui partid, să te vezi cu premierul unei țări, la un sfârșit de an complicat, că și Italia are probleme.

Eu nu cred că Marcel Ciolacu nu înțelege jocul, dar nu îi fac bine discuțiile cu Simion. El o să-l atace cu predilecție pe Simion. În afară de Mircea Geoană, nu este niciun candidat care să conteze în joc. Evident că îl atacă pentru că și-a găsit un adversar.

Marcel Ciolacu a început să joace cu George Simion, el e mai activ și bine face”, a spus Miron Mitrea.