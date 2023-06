Dan Air a postat pe pagina de facebook un mesaj prin care anunță că a actualizat programul zoborurilor de pe Aeroportul Internațional recent deschis. Cursele au fost adaptate programului de lucru de la aeroport. Vezi mai jos mesajul atât în română, cât și în engleză, al celor de la Dan Air.

Pentru a putea acomodat cât mai mulți pasageri care să poată ateriza în Brașov în intervalul orarului de funcționare, zborurile DAN AIR vor fi operate după cum urmează / To acoomodate as many passengers as possible during the opening hours of Brașov Airport, DAN AIR flights will operate as follows:

Luni/Monday:

DN240: București 07:00 – 09:45 Nuremberg (via Brașov)

DN240: Brașov 08:30 – 09:45 Nuremberg (direct)

DN241: Nuremberg 10:35 – 13:25 Brașov (direct)

DN241: Nuremberg 10:35 – 14:55 București (via Brașov)

Marți/Tuesday:

DN270: București 07:20 – 10:45 Barcelona (T2) (via Brașov)

DN270: Brașov 08:30 – 10:45 Barcelona (T2) (direct)

DN271: Barcelona (T2) 11:35 – 15:30 Brașov (direct)

DN271: Barcelona (T2) 11:35 – 16:50 București (via Brașov)

Miercuri/Wednesday:

DN253: București 07:00 – 09:25 Munich (T1B) (via Brașov)

DN253: Brașov 08:30 – 09:25 Munich (T1B) (direct)

DN253: Munich (T1B) 10:15 – 15:55 Brașov (via Bruxelles)

DN253: Munich (T1B) 10:15 – 17:15 București (via Bruxelles/Brașov)

DN253: București 07:00 – 12:30 Bruxelles (TB) (via Brașov/Munich)

DN253: Brașov 08:30 – 11:40 Bruxelles (TB) (via Munich)

DN253: Bruxelles (TB) 12:30 – 15:55 Brașov (direct)

DN253: Bruxelles (TB)12:30 – 17:15 București (via Brașov)

Joi/Thrusday:

DN254: București 07:05 – 09:40 Nuremberg (via Brașov)

DN254: Brașov 08:25 – 09:40 Nuremberg (direct)

DN254: Nuremberg 10:30 – 15:05 Brașov (via Stuttgart)

DN254: Nuremberg 10:30 – 16:30 București (via Stuttgart/Brașov)

DN254: București 07:05 – 11:20 Stuttgart (T1) (v.Brașov/Nuremberg)

DN254: Brașov 08:25 – 11:20 Stuttgart (T1) (via Nuremberg)

DN254: Stuttgart (T1) 12:10 – 15:05 Brașov (direct)

DN254: Stuttgart (T1) 12:10 – 16:30 București (via Brașov)

Vineri/Friday:

DN255: București 08:15 – 10:50 Londra/LGW (South) (via Brașov)

DN255: Brașov 09:40 – 11:20 Londra/Gatwick (South) (direct)

DN256: Londra/Gatwick (South) 11:35 – 16:35 Brașov (direct)

DN256: Londra/Gatwick (South) 11:35 – 18:00 București (via Brașov)

Sâmbătă/Saturday

DN287: București 07:00 – 11:20 Madrid (T1) (via Brașov)

DN287: Brașov 08:20 – 11:20 Madrid (T1) (direct)

DN288: Madrid (T1) 12:10 – 16:50 Brașov (direct)

DN288: Madrid (T1) 12:10 – 18:15 București (via Brașov)

Duminică/Sunday

DN285: București 07:00 – 11:35 Malaga (T3) (via Brașov)

DN285: Brașov 08:20 – 11:35 Malaga (T3) (direct)

DN286: Malaga (T3) 12:25 – 17:20 Brașov (direct)

DN286: Malaga (T3) 12:25 – 18:45 București (via Brașov)