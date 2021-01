Accident rutier anunțat de IPJ Sibiu, în această dimineață.

Pe DN 14, in zona localitatii Laslea, un mediesean in varsta de 49 de ani, in timp ce conducea un autoturism spre Sighisoara, s-a angajat in efectuarea unei depasiri fara sa se asigure, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar, din sens opus, de catre un barbat in varsta de 41 de ani, din Dumbraveni.

In urma impactului, cei doi soferi au suferit vatamari corporale si au fost transportati la spital constienti.

Politistii medieseni intocmesc actele premergatoare efectuarii de cercetari penale privind savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, urmand a se stabili toate circumstantele exacte ale producerii acestui accident.

In zona se circula ingreunat.

Sursă: IPJ Sibiu