ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj SMURD, pe DN 14, la intrarea în municipiul Mediaș, unde un autoturism a ieșit de pe partea carosabilă și a lovit o rigolă de pe marginea drumului.

La fața locului a intervenit și un echipaj SAJ. S-au acordat îngrijiri medicale pentru două persoane dintre care un bărbat de cca 76 de ani a fost transportat la CPU Mediaș de către echipajul SMURD, conștient cu traumatism cranio facial și traumatism membre inferioare.

Potrivit IPJ Sibiu, pe DN 14, la intrarea in Medias dinspre Sibiu, soferul unui autoturism condus spre Medias, pe fondul vitezei neadaptate in curba, in conditii de carosabil umed, pierde controlul directiei de deplasare si iese in afara partii carosabile, lovind rigola de pe dreapta sensului de mers. Doi pasageri au primit ingrijiri medicale si au fost transportati la spital.Soferul are 22 de ani si este din Medias. In zona se circula alternativ.

FOTO: IPJ SIBIU

Sursa: Realitatea de Sibiu