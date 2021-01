Două focare de pestă porcină africană au fost identificate în județul Sibiu, anunță Ora de Mediaș.

Unul dintre ele se află în localitatea Rășinari, iar celălalt în localitatea Boian, în apropiere de Mediaș. Zeci de porci au fost uciși. „Ca urma a confirmării celor două focare, astăzi 06.01.2021 a avut loc Ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu. În cadrul ședinței s-a prezentat planul de măsuri aferente focarelori și de asemenea au fost adoptate deciziile privind Programul de măsuri pentru combaterea focarelor de Pestă Porcină Africană”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

Pentru focarul identificate în localitatea Rășinari, a fost adoptată decizia nr 2/06.01.2021, conform căreia s-au stabilit zonele de protecție și supraveghere după cum urmează:

Localitatile aflate in zona de protectie sunt : RASINARI, CISNADIOARA si POPLACA jud. Sibiu . Fondul de vanatoare aflat in raza zonei de protectie este: F.V.21 Selimbar si F.V.12 Rasinari.

Localitatile aflate in zona de supraveghere sunt: Cisnadie, Sibiu, Sadu, Rau Sadului, Cristian, Gura Raului, Orlat si Tocile – din jud. SIBIU. Fondurile de vanatoare aflate in raza zonei de supraveghere sunt: F.V.10 Sadu si F.V.13 Gura Raului.

Animalele moarte au fost recoltate de catre DSVSA Sibiu si afluite la LSVSA unde s-a efectuat examenul necropsic si s-a prelevat un set de organe care a fost trimis la IDSA Bucuresti in vederea confirmarii bolii, in conformitate cu procedurile din Manualul Operational PPA Editia IV 2019.

Sursa: Realitatea de Sibiu