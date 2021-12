254 este numărul copiilor pentru care Asociația Educalise a reușit să strângă iarna aceasta donații, astfel încât să îi bucure cu câte un pachet-cadou pe fiecare.

A treia ediție a campaniei Ghetuțele Bucuriei se încheie, astfel, cu un rezultat peste așteptări, obiectivul inițial pe care asociația și-l propusese fiind de 150 de pachete. Cadourile realizate din donațiile primite au fost în valoare de 240 RON fiecare și au fost distribuite către micuții mai puțin favorizați din 5 județe ale țării: Cluj, Brașov, Vâlcea, Sălaj și Sibiu.

Livrarea cadourilor s-a făcut către familii din cinci județe, după cum urmează: 70 de pachete în județul Vâlcea (comuna Racovița și comuna Stoilești), 12 pachete în județul Sibiu (localitatea Mediaș și satul Nocrich), 65 de pachete în județul Brașov (comuna Șoarș și orașul Făgăraș), 102 pachete în județul Cluj (comuna Cătina, satul Aruncuta, Gherla, satul Sărată și satul Podeni), 5 pachete în județul Sălaj (satul Dragu).

Ivana Pop are 7 ani și este din Cluj-Napoca. Probabil nu v-ați aștepta ca, la vârsta ei, Ivana să se gândească întâi la binele altora, înain de de al său. La o privire mai atentă, însă, ne vom aminti fiecare dintre noi că atunci când eram la vârsta ei aveam aceeași deschidere a bunătății, aceeași inocență a judecății prin care eram dispuși să împărțim din ce aveam cu cei din jurul nostru.

Anul acesta, Ivana ne-a topit inimile când ne-a spus: “Am strâns bănuți în pușculiță și apoi m-am gândit că e mai bine să îi dau la cei care nu au. De la Moș Crăciun îmi doresc doar să primească toată lumea ceva. La toți în lume să mearga, ca eu am primit deja.”. Și apoi Ivana și-a dăruit toți bănutii strânși pe un cadou de Crăciun pentru un copil din campania “Ghetuțele Bucuriei”. Iar gestul Ivanei nu s-a oprit aici, ea mergând inclusiv la împachetarea cadourilor și pregătind un mesaj personalizat pentru copilul la al carui cadou a contribuit, mesaj pe care l-a inserat în pachetul trimis.

“Avem familii cu trei, patru, șase și șapte copii aici la noi. Veniturile acestor familii sunt mici. Se întâmplă să lucreze doar un părinte sau să nu poată lucra niciunul dintrei ei, unii copii provenind chiar din familii monoparentale sau din familii ajutate majoritar de bunici”, declară Narcisa Iliescu, profesoară la școala din Racovița, județul Vâlcea.

Asemeni Ivanei, au mai fost alți 253 de oameni buni care au transformat această a treia ediție a campaniei “Ghetuțele Bucuriei” într-o reușita a umanității sociale. Alături de ei și incluzând o parte dintre ei, Asociația Educalise a beneficiat de sprijinul unui număr de 25 de voluntari care au participat la sesiunile de achiziție a produselor și de realizare a pachetelor. Mulți dintre cei care au făcut donații au inclus, alături de suma oferită, un mesaj personalizat pentru copiii beneficiari, oferindu-le un gând sau un desen menit să aducă mai multă speranță de iubire și ajutor în viețile lor.

“Acțiunea Ghetuțele Bucuriei se află la a treia ediție și constă în adunarea de fonduri și realizarea de daruri pentru cei proveniți din medii defavorizate cărora vrem să le facem o bucurie de sărbători și să le readucem speranța în sprijinul comunitar. Noi am obținut pentru fiecare copil datele sale și fiecare a primit un pachet personalizat. Mulți dintre cei cu astfel de situații sufera de o problema mare de încadrare socială, se simt marginalizați, de-personalizati, ca și cum valoarea lor umană este sub a altora pe care îi observă în jurul lor. Gestul nostru, pe lângă sprijinul concret oferit, are și rolul de a le arăta că ei contează ca persoane în ochii noștri, încercând astfel să contribuim, alături de donatorii din campanie, la formarea lor umana într-o direcție pozitivă, una care să îi inspire prin valori precum bunătatea, recunoștința și importanța colaborării sociale”, susține Cristina Sălăgean, co-fondator al Asociației Educalise.

Pachetele-cadou realizate au fost în valoare de 240 RON fiecare și au inclus: ghetuțe groase impermeabile, bluză de tip polar călduros, set căciulă cu mănuși și fular, set de măști de protecție, cărți de povești, muuulte dulciuri și portocale. Pentru familiile care aveau peste 5 copii, Asociația Educalise a suplimentat cadoul cu mai multe alimente și produse de igienă.

«Suntem absolut convinși că fiecare familie care a primit cadoul alocat s-a bucurat cu inima deschisă de darul făcut. Participând la livrare acestora, am primit la cald, din partea mămicilor, reacții călduroase de genul: “Le mulțumesc foarte mult pentru că au ales copiii mei pe lista celor care să primească pachete și pentru că i-au bucurat și pe ai mei, i-au făcut foarte fericiți!” sau “Copiii mei sunt foarte fericiți și mulțumiți! E ce aveau nevoie și ne bucurăm de cadourile oferite! Ei nu vor telefoane, tablete, pentru ei esențiale sunt lucrurile astea mai simple: dulciuri și cărți de colorat.”. An de an mergem pe teren să îi cunoaștem în persoană pe cei care au nevoie de noi și an de an ne întoarcem acasă impresionați de emoțiile pe care le trăim împreună cu ei. În motivația a tot ceea ce înseamnă Asociația Educalise cântărește enorm sentimentul că ajutăm la consolidarea unei lumi mai bune și mai sensibile la ceea ce înseamnă conexiunea umană», a declarat Mădălina Hada, co-fondator al Asociației Educalise.

