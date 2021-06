Accident rutier pe DJ106, in zona localității Hosman, anunță IPJ Sibiu.

In accidentul rutier sunt implicate două autoturisme, iar din primele cercetări se pare ca un șofer in vârsta de 53 de ani, in timp ce conducerea autoturismul pe direcția Sibiu – Agnita ar fi pătruns pe contrasens unde a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un bărbat in vârsta de 64 de ani.

Ambii șoferi sunt răniți iar in acest moment traficul rutier in zona accidentului este blocat pentru a asigura intervenția echipajelor medicale si cercetarea la fata locului.

Polițiștii rutieri sunt la fata locului și continua cercetările.

ISU Sibiu a intervenit cu 2 echipaje SMURD dintre care unul cu medic și un echipaj de descarcerare pe DJ 106, Hosman-Cornățel la un accident rutier produs între două autoturisme.

La fața locului s-au acordat îngrijiri medicale unei persoane de sex masculin, de cca 64 de ani, conștientă și policontuzionată, transportată la UPU Sibiu.

Foto: ISU Sibiu