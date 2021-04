ISU Sibiu a intervenit de urgență cu 2 autospeciale SMURD cu medic, dintre care una cu medic, 1 autospecială de transport victime multiple, 1 echipaj de descarcerare și 1 echipaj de pompieri militari între localitățile Cristian și Săcel la un accident rutier produs între două autoturisme.

Din primele informații sunt 4 persoane implicate, 2 bărbați și două femei dintre care una însărcinată. Potrivit informațiilor primite de la fața locului, un bărbat este decedat, un bărbat și o femeie se află în stop cardio respirator și li se aplică manevrele de resuscitare iar femeia însărcinată va fi transportată la spital, conștientă cu fractură de femur.

UPDATE

Din primele cercetari efectuate de polițişti la fața locului rezulta ca soferul autoturismului condus spre Sibiu, de un şofer în vârstă de 32 de ani, sibian, singur in autoturism, patrunde pe contrasens si intra in coliziune cu autoturismul condus regulamentar spre Alba si in care se aflau soferul in varsta de 58 de ani si doua pasagere, in varsta de 49, respectiv 30 de ani, aceasta din urma insarcinata, toti 3 din județul Alba. Din pacate, cei doi conducatori auto si femeia in varsta de 49 de ani au decedat, femeia insarcinata fiind transportata la spital cu rani grave. In continuare, traficul se desfasoara ingreunat.

FOTO: ISU SIBIU

Sursa: Realitatea de Sibiu