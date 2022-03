CSC Şelimbăr a realizat, pe pagina de facebook, un interviu cu Alex Curtean, în ziua în care împlinește 35 de ani! Așa cum v-am obișnuit, le vom spune ”la mulți ani!” celor de la CSC 1599 Șelimbăr printr-un interviu, iar Alex Curtean este unul dintre fotbaliștii care are multe de spus ținând cont de CV-ul său în fotbal.



Alex, la mulți ani, cum se vede viața la 35 de ani și cum sărbătorești? Pentru că știu că ești un om care ține la prietenii lui și știu că nu ai puțini!

Alex Curtean: E foarte frumoasă viața la 35 de ani! Mă simt foarte bine și sunt recunoscător pentru tot ceea ce am reușit. Mă bucur că am reușit să mă văd cu foarte mulți prieteni și oameni dragi mie, în această zi specială.

35 de ani și o cariera încununată de succes, totuși dacă ar fi să schimbi ceva, o decizie, orice, ce ai schimba?

A.C.: Nu aș schimba neapărat ceva, dar știu sigur că aș fi și mai dedicate decât am fost. Mai multă muncă, mai multă odihnă, mia mult pentru fotbal per total.

Știu ca ești unul dintre jucătorii care s-a preocupat de viitorul lui încă din tinerețe, ce sfat ai avea pentru tinerii jucători din România?

A.C.: Cum am mai spus și mai sus, e nevoie de foarte multă muncă, mai ales când ești tânăr și în plină ascensiune, trebuie să reușești să te diferențiezi de jucătorii normali. E nevoie de foarte multe sacrificii în viața unui sportive și pe asta o știu toți, doar că nu foarte mulți reușesc să o facă.

Te-ai gândit vreun minut la retragere? Ce ar urma pentru tine după ce ai “agăța ghetele-n cui”?

A.C.: M-am gânidt de mai multe ori la retragere, normal. Am o vârstă înaintată în fotbal și e normal să mă gândesc la viitor. Deocamdată mă simt bine și știu că mai pot juca și o fac cu plăcere, deci rămâne de văzut ce va mai fi pe viitor. După finalul carierei de fotbalist mi-aș dori să rămân în zona fotbalului pentru că asta am făcut toată viața mea și am acumulat experiență multă și îmi doresc să împărtășesc asta.

Ești un om care s-a alăturat proiectului de aici din Liga a III-a, locuiești în Șelimbăr de câțiva ani, cum e să joci acasă?

A.C.: E foarte frumos să joci acasă, să fii susținut, să poți fii aproape de familie. E ideal pentru mine pot să zic.

Cum decurge o zi fără fotbal pentru Alex Curtean?

A.C.: O zi normală fără fotbal, e una în care mă odihnesc mai mult, fac activități cu băiețelul meu, de multe ori prefer să merg la sala, la piscină. Plus că îmi place să mă documentez și din alte domenii. Să învăț lucruri noi.

Aș vrea să vorbim și despre hobby-uri, ce îți place să faci și mai știu că în continuu te educi, faci cursuri, te adaptezi mereu la tot ceea ce e nou, inclusiv piața crypto…

A.C.: În momentul de față am dezvoltat o pasiune mare pentru piața crypto și dedic o parte important din timpul meu învătând și încercând să înțeleg piața. E total diferit de fotbal și consider că e bine să te dezvolți, să cunoști lucruri noi care te pot ajuta pe viitor.

Care e cea mai frumoasă amintire de pe terenul de fotbal?

A.C. Am multe amintiri plăcute pe teren, dar probabi mai special pentru mine a fost primult derby Dinamo – Steaua în care am jucat. A fost ceva la care visam de mic, a însemnat foarte mult pentru mine faptul că am reușit să-mi îndeplinesc acest vis.

În încheiere, aș vrea să îmi spui cum privești acest final de sezon?

A.C.: Ne așteaptă un final dificil de sezon. Nu am prins o formă bună în ultimele șase etape din campionat, dar la fel de bine putem schimba situația, cum am mai făcut-o în toamnă. Avem nevoie de 3 puncte în următorul meci, după care sperăm să intrăm într-o formă sau stare mai bună de joc. Avem un lot prea bun pentru a ne gândi la retrogradare, dar din păcate nu am reușit să acumulăm mai multe puncte și ne aflăm într-un moment mai greu. Am încredere în mine și în colegii mei că o să terminăm foarte bine sezonul.

SURSĂ: FACEBOOK / CSC 1599 Şelimbăr