Deși mulți ar fi făcut-o de mult timp, ACS Kids Tâmpa Brașov nu renunță și este hotărâtă să obțină, într-un final, prima victorie din sezonul 2021/2022. O victorie care se lasă așteptată de prea mult timp, dar care se poate contura sâmbătă, 13 noiembrie, de la ora 14:00, acasă, contra celor de la AFC Hermannstadt 2.

„Nici nu mai știu ce să spun. Am tot declarat că vrem prima victorie de i-am plictisit pe toți. Un joc foarte dificil. Întâlnim o echipă bună, care poate pune probleme oricărui adversar. Noi suntem cu moralul la pământ, după ce am pierdut la Sepsi 2, deși am jucat bine. Am avut ocazii, pe care nu le-am concretizat, în vreme ce adversarul ne-a penalizat la prima greșeală. Lucrul pozitiv în aceste ultime etape este că a început să se lege jocul nostru, dar suferim foarte mult la finalizare și încă facem, cu foarte mare ușurință, greșeli personale. Vom încerca, sâmbătă, să fim mai atenți, mai pragmatici și să vină și succesul dorit de toată lumea”, a declarat unul dintre antrenorii „urșilor”, Ciprian Anghel.

Tehnicienii echipei îmbrăcate în alb și albastru, Ciprian Anghel și Vasile Tatarciuc, nu au nicio problemă de lot, astfel că pot alinia cel mai bun 11 în disputa contra sibienilor. Partida va conta pentru etapa a 12-a din Liga a 3-a, seria 5.