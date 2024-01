Premierul României – Marcel Ciolacu a fost invitat, joi seara, în emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS. Acesta a vorbit despre protestele fermierilor și ale transportatorilor.

Acesta a fost întrebat de ce nu a mers în stradă, la Afumați, să dicute cu fermierii și transportatorii: „Eu i-am primit pe protestatari a doua zi după declanșarea conflictului, când nu se coagulase o masă consistentă și nu exista o coerență în comunicare. Am vrut să văd unde sunt nemulțumirile, presupun că nu după 6 luni de mandat ale lui Marcel Ciolacu. După fiecare întâlnire, am avut întâlniri cu miniștrii.

Este un regulment deja aprobat și continuăm să solicităm Comisiei Europene, alături de Franța și alte stat mai dezvoltate economic decât România. În România s-au rezolvat cel mai repede problemele”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă i-a cerut Iohannis să rezolve rapid problemele fermierilor și ale transportatorilor, acesta a răspuns: „Suntem la fakenews. Nu am avut această discuție cu dl Iohannis”. „Majoritatea problemelor evocate de fermieri și transportatori s-au rezolvat. Ce să-mi solicite, ce am rezolvat deja? Dacă îmi cerea ceva, vorbeam din prima zi”, a spus premierul la Realitatea PLUS.