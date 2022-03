Politiștii Serviciului Rutier Sibiu au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier produs pe DN1, km. 297+250, in zona PC Vestem.

In urma cercetărilor, politiștii rutieri au constatat că o conducătoare auto in vârsta de 53 de ani, din București, in timp ce conducea autoturismul pe sensul de mers Sibiu – Vâlcea, a părăsit partea carosabila și s-a răsturnat in afara acesteia.

Conducătoarea auto a fost rănită ușor.

Cercetările continua in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor in care s-a produs autoaccidentul.