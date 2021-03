IPJ anunță producerea unui accident pe DN 14, la iesirea din Tarnava, spre Medias.

O conducatoare auto in varsta de 48 de ani, din Medias, pierde controlul directiei de deplasare si se rastoarna in afara partii carosabile. Singura in autoturism, femeia va fi transportata la spital pentru ingrijiri medicale, constienta. In zona se circula ingreunat.

Sursa: Realitatea de Sibiu