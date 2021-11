Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) organizează sesiunea de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, în perioada 18–21 decembrie 2021, anunță ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Examenele se vor susține, pe lângă municipiul București, în centrele regionale de examinare din Brașov, Cluj, Constanța, Iași și Timișoara, conform calendarului și regulilor sesiunii de atestare tehnico-profesională 2021, publicat pe site-ul oficial al MDLPA.

“Nevoia organizării examenului de atestare tehnico-profesională vine în contextul în care, din totalul de experți tehnici, atestați în prezent, peste 50% au peste 70 de ani. În plus, în acest moment, în 24 de județe din țară nu există niciun expert specializat pe securitatea la incendiu și sunt foarte puțin experți în securitatea clădirilor la cutremur. De altfel, am modificat procedura de concurs, astfel că examenul se va desfășura exclusiv în scris, sub formă de test-grilă, păstrând confidențialitatea candidaților”, a arătat Cseke Attila, ministrul dezvoltării.

În ceea ce privește securitatea la incendiu, sunt atestați 47 de experți tehnici cu drept de practică valabil, a adăugat ministrul dezvoltării.

Candidații vor avea cel puțin 8, respectiv 12 ani de experiență profesională, iar lucrările lor vor fi evaluate de alte comisii decât cele care vor organiza susținerea testelor. Aceste comisii vor fi alcătuite, pe lângă experții și verificatorii atestați în prezent, și de specialiști din domeniu și profesori universitari.

Dosarele de înscriere se vor transmite pe e-mail, la adresa: [email protected], până cel târziu vineri, 03.12.2021.