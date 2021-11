Ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, a declarat la Topul Naţional al Firmelor 2021, că există o criză a gazelor creată artificial de Federaţia Rusă, prin Gazprom.

„După un an greu, a urmat o creştere economică în 2021, pe măsura revenirii economiei româneşti şi economiei europene, dar am început să ne confruntăm cu o criză a materiilor prime, a preţurilor la energie şi gaze naturale, care se reflectă în economie. Aici am luat deja măsuri, astfel încât să sprijinim, pe lângă cetăţeni, şi întreprinderile mici şi mijlocii, în aşa fel încât să trecem peste această iarnă.

În urmă cu o săptămână, am injectat deja 500 de milioane de lei în economie către marii consumatori de energie, care au zeci de mii de oameni angajaţi şi care aveau nevoie de sprijin pe o schemă de ajutor pe care am aprobat-o la sfârşitul lui 2019 şi care va continua. Vrem să injectăm bani în economie, avem nevoie de intervenţie financiară în economie pentru a ajuta companiile să treacă şi peste această perioadă. O pandemie suprapusă peste o criză energetică nu este un lucru bun”, a spus ministrul.

Sursa: Realitatea Din PNL