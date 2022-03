La data de 18 martie, in jurul orei 02,50, politistii Biroului Rutier Sibiu au intervenit la un accident produs pe DN 14, km. 4, intrarea in municipiul Sibiu.

Din primele cercetari a rezultat faptul ca un sofer care conducea un turism dinspre Medias, in apropiere de intrarea in municipiul Sibiu, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul directiei de deplasare si s-a oprit in rigola care margineste sensul opus de mers.

In urma evenimentului, o pasagera, 17 ani, din Orlat, a suferit vatamari corporale si a fost transportata la spital.

Conducatorul auto este sibian, 19 ani.

Cauza exacta a producerii accidentului urmeaza sa fie stabilita in urma anchetei efectuate de catre politistii Biroului Rutier Sibiu.

Nu au fost probleme majore de trafic.