Miron Mitrea a vorbit la Culisele Puterii despre situația politică a momentului. El a declarat la Realitatea PLUS că există 3 nume în cărți pentru a ocupa poziția de prim-ministru, în acest moment. Florin Cîțu nu este unul dintre cei nominalizați de Mitrea.

“Este o situație complicată, e greu să o analizăm corect. Ciolacu este un politician mai abil decât îl crede multă lume. El nu ne-a spus nimic, ne-a spus de o varianta de premier prin rotație. E o varianta imposibilă la cum arată lucrurile în acest moment. Este posibilă, a existat în Germania, a existat această discuție cu cancelari prin rotație. Cred că și în alte țări a existat această varianta ușor delicată.

Poate să fie Ciolacu prim-ministru, poate să fie și de la PSD, și Nicoale Ciucă de la PNL, și Kelemen Hunor de la UDMR, Florin Citu nu poate să fie în acest moment.

S-au înțeles în mare. S-au înțeles să nu se înțeleagă pe anumite zone. Au căzut de acord că nu se pot înțelege pe impozitare și nu se pot înțelege pe SIJ.

Avem probleme și poziții diferite pe impozitarea veniturilor, pe problemele de fond sunt discuții. Compromisul e perfect când toată lumea e nefericită. Încă nu au ajuns acolo, trebuie negociat tot, ministere, funcții, tot ce e important de negociere în cadrul unei alianțe.

Marcel Ciolacu ca și președinte al PSD-ului duce PSD-ul puțîn spre stânga. PSD-ul nu e de stânga, e un partid naționalist cu o alonja către populația cu venituri mici. Există această alonga și el se întoarce la ea. Impozitarea este o problema, impozitarea luxului ar trebui să o avem în discuție. E complicat să pui acciza în acord cu niște impozite.

O haina de blană în Grecia are o acciza imensă. Sunt state care pun impozite graduale în funcție de averea imobilă pe care o are fiecare. SUA a ajuns la impozite de până la 90% pe averi că să echilibreze lucrurile. Lucrurile sunt mai complexe”, a declarat Miron Mitrea la Realitatea PLUS.