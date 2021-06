Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), prin care România va primi peste 29 de miliarde de euro, prezentat de premierul Florin Cîțu, vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.

„Vestea bună este că PNRR a fost depus la Comisia Europeană luni și astăzi îl prezentăm în detaliu, de ministrul Ghinea. E un program foarte important pentru România. Am fost implicat in acest program din primul moment, inca de cand eram ministru al Finantelor. Este un program foarte bine pus la punct. A fost negociat de președintele Klaus Iohannis încă de anul trecut, iar anul acesta am avut două vizite la Bruxelles pentru a mă asigura că este un plan bun.

E vorba de 29,2 milioarde de euro, pentru a construi aproximativ 450 de km de autostradă, sute de scoli, crese,in special vom renova si vom construi spitale. Vom avea un spital construit in 2024, o premiera în ultimii 30 de ani. Așa cum am promis, e foarte important pentru această guvernare să construim spitale.

Criza de sănătate a aratat foarte clar presiunea pusa pe sistemul medical.

Sunt trei mari sectoare care primesc bani: transporturi, educație, sanatatea – 2,4 mild euro.

De ce luăm împrumuuturi prin PNRR? România are nevoie de investiții. Aceste imprumuturi din PNRR vor merge doar in investiti, nu vor merge în consum. Noi oricum ne imprumutam pentru a investi in România. Avem nevoie de spitale, scoli, iar imprumuturile din PNRR la dobanda mult mai mica, 0 și ceva. Pentru România reprezintă un plus ca ne putem imprumuta la aceste dobanzi si vom putea sa investim. Partea importantă e ca putem investi într-un timp foarte scurt.

Componenta pe reforme. România are nevoie de reforme. Prin PNRR am creat transparența reformelor. Reparăm ce au stricat alții. Reforma companiilor de stat, sifonarea banului public, și acest lucru se va opri, reforma salarizării, vom lega direct și transparent performanța de venituri. Aceste reforme le făceam oricum. Această coaliție s-a angajat la aceste reforme, acum avem si sustinerea financiara pentru aceste reforme .

Prin PNRR ne asiguram ca bani care vin vor ajunge in toate colturile României, toate, toți românii vor beneficia de aceste 29,2 miliarde de euro”, a declarat premierul Florin Cîțu la începutul prezentării Planului de Redresare și Reziliență.

Au luat cuvântul apoi vicepremierul Kelemen Hunor, vicepremierul Dan Barna și ministrul MIPE, Cristian Ghinea.

Vicepremierul Dan Barna a declarat, miercuri, la prezentarea finală a documentului că „prin depunerea PNRR, România accesează o resursă care va schimba semnificativ componente din statul român. Chiar dacă nu ar fi fost pandemia, România ar fi avut nevoie de reforme. Acest guvern exact această asumare o are, de realizare a acestor reforme. Faptul că UE alocă o sumă importantă pentru a ajuta țările să treacă mai repede peste efectele pandemiei e un instrument să nu mai invocăm scuzele invocate de 30 de ani când a fost vorba de reforme. Acest program ne obligă să reușim. Câteva din principiile PNRR sunt distribuirea echitabilă, geografică, a fondurilor. PNRR e gândit să nu lase pe nimeni în urmă și să acopere toate regiunile. O parte din resurse sunt lăsate la îndemâna autorităților locale. Îi mulțumesc lui Cristian Ghinea că a avut ficatul, energia și răbdarea să ducă la final acest proiect, alături de echipa sa”.

Vicepremierul Kelemen Hunor a menționat că „România nu a mai avut de mult timp un plan de țară” și a adăugat că „fără exagerare, putem spune că PNRR este un plan de țară, extrem de echilibrat, un plan socio-economic, care va garanta prosperitate pentru toți”.

Ministrul MIPE, Cristian Ghinea, a declarat, la începutul prezentării PNRR, că România ar fi „prima țară membră care își publică anexele la PNRR. E un exemplu fără precedent de deschidere să publicăm inclusiv anexele tehnice”.

La prezentarea oficială a documentului final a PNRR de la Palatul Victoria a fost prezent și șeful interimar al Delegației Comisiei Europene la București, Istvan Jakab.

PNRR a fost trimis oficial luni la Bruxelles și urmează două luni în care documentul va fi evaluat de oficialii europeni pentru a se ajunge la forma finală.

Planul de Redresare și Reziliență (PNRR) al României – DOCUMENTUL COMPLET

Sursa: Realitatea Financiara