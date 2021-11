Comisia Europeană a adoptat a trei programe de lucru pentru „Europa digitală” cu o finanțare totală de 1,98 miliarde de euro. Unul dintre aceste programe se axează pe înființarea și asigurarea funcționării rețelei de centre europene de inovare digitală, care dispune de un buget de 329 de milioane euro până la sfârșitul anului 2023. Rețeaua de centre europene de inovare digitală va contribui la îndeplinirea obiectivelor programului „Europa digitală”, oferind acces la testarea tehnologică și sprijinind transformarea digitală a organizațiilor private și publice din întreaga Europă, inclusiv transformarea administrațiilor de la nivel național, regional sau local, după caz, constituind totodată un instrument important în cadrul politicilor UE.

În acest context, Comisia va organiza o sesiune de informare cu privire la primul apel de proiecte pe programul Europa Digitală pentru înființarea rețelei de centre europene de inovare digitală – Information day on the 1st call of the Digital Europe programme to establish a network of European Digital Innovation Hubs (EDIH). Webinarul se va desfășura în data de 18 noiembrie 2021 între orele 10:00-13:00 și va furniza informațiile necesare pentru ca centrele europene de inovare digitală desemnate să răspundă apelului de propuneri de proiecte.

În cadrul acestui webinar se vor aborda toate aspectele cu privire la acest apel de proiecte destinat centrelor europene de inovare digitală, precum programul de lucru, cofinanțarea și ajutorul de stat, modelul de propunere de proiecte, aspectele financiare (modelul de buget), procesul de evaluare.

Pentru mai multe informații accesați: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/information-day-1st-call-digital-europe-programme-establish-network-european-digital-innovation.