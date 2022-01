Un accident rutier a avut loc la începutul săptămânii, pe DC 20 din localitatea Ștejărișu (comuna Iacobeni).

Știrea inițială, 18 ianuarie:

Politiștii rutieri care s-au deplasat la fata locului au constatat ca un conducator auto de 24 de ani, localnic, trăgea cu mașina 6 sănii pe care se aflau mai mulți tineri. Șoferul ar fi frânat pentru a evita impactul cu un autoturism care circula din sensul opus (condus de un localnic in vârsta de 38 de ani), moment in care 2 dintre sănii ar fi alunecat și ar intrat pe contrasens și coliziune cu acest autoturism.

Doi minori de 14 și 15 ani, aflați pe sănii, sunt răniți. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar in cazul bărbatului de 38 de ani rezultatul a fost de 0,53 mg/l alcool pur in aerul expirat.

UPDATE 21 Ianuarie IPJ Sibiu:

La data de 20 ianuarie, ca urmare a administrarii probatoriului in cauza, fata de conducatorul auto in varsta de 38 de ani s-a luat masura retinerii pentru 24 de ore. Acesta este cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si conducere sub influenta alcoolului. Cercetarile continua sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Agnita.