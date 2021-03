ISU Sibiu intervine cu un echipaj SMURD și un echipaj de descarcerare, pe DN 1, la ieșire din municipiul Sibiu, înspre localitatea Cristian, ca urmare a producerii unui accident rutier.

La fața locului, un bărbat a fost găsit încarcerat de către pompieri. Din nefericire, medicul din echipajul Smurd a constatat decesul acestuia. Potrivit IPJ Sibiu, pe DN 1, intrarea in municipiul Sibiu, soferul unui autovehicul condus dinspre Cristian a pierdut controlul directiei si a intrat in coliziune frontala cu un stalp din beton. Din pacate, soferul a decedat, singur in auto. Politistii rutieri sunt la fata locului si efectueaza cercetari in vederea stabilirii circumstantelor producerii acestui eveniment.

Trafic ingreunat pe directia Cristian – Sibiu.

FOTO: DRDP BRAȘOV