Avem stenogramele halucinante din sala de judecată din timpul procesului lui Vlad Pascu. Judecătoarea Ancuța Popoviciu a continuat șirul gafelor colosale în dosarul tragediei de la 2 Mai. Magistratul a vrut sa afle cum a petrecut Pastele, tatăl lui Sebi, unul dintre tinerii uciși de beizadeaua drogată, dar a intrebat si daca una dintre victime a fost de fata la accident. Părinții tinerilor uciși de Vlad Pascu sunt șocați. Un nou termen in acest caz se va judeca, la sfârșitul lunii, atunci când Vlad Pascu ar trebui să fie prezent pentru prima dată in sală.

DIALOG HALUCINANT ÎNTRE JUDECĂTOAREA SFIDĂTOARE ȘI TATĂL LUI SEBI

Tatăl lui Sebi: Ne-a distrus ca familie, nu mai e familia care era. Din ziua accidentului noi nu mai suntem ce am fost, suntem oameni terminați.

Judecătoarea: Are o soră?

Tatăl lui Sebi: Are, doar ce v-am spus ca are o soră. S-a schimbat starea de sănătate atât a mea, cât și a soției mele și a surorii lui.

Judecătoarea: Ce ați făcut de sărbători?

Tatăl lui Sebi: Petreceam mereu sărbătorile împreună. Anul acesta le-am făcut la cimitir.

Judecătoarea: Cum apreciați starea familiei?

Tatăl lui Sebi: Ne ferim unul de celalalt ca să nu vedem suferinta. Ma duc la Sebi și plâng.

Judecătoarea: Cum a fost afectata sora victimei?

Tatăl lui Sebi: Erau doi frați uniți si ii simte lipsa.

Judecătoarea: Sora victimei a dobândit temeri?

Tatăl lui Sebi: Acum trebuie să o ducem și să o aducem la școală. Trebuie sa stea cineva cu ea, nu stă singură în casă fata mea.

Judecătoarea: Ce cheltuieli ați avut cu înmormântarea?

Tatăl lui Sebi: Totul a fost peste 30.000 lei.

SURSA: Stenograme din procesul dosarului 2 Mai

La ieșirea din sala de judecată, tatăl lui Sebastian Olariu, unul dintre tinerii uciși de beizadeaua drogată, a spus că nu mai are încredere că i se va face dreptate.

“Nu mai am încredere în această judecătoare. Am venit, pur și simplu, că a trebuit să venim, vrem să vedem ce se întâmplă și vrem să facem apel cât mai repede. Cred că va judeca de frică, la cât s-au întâmplat”, a mărturisit acesta.