Surse: Consultări la Cotroceni în această săptămână. Nominalizarea premierului, posibilă săptămâna viitoare

Publicat 9 sept. 2026, 10:24 Sursă Realitatea PLUS

Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier ar putea avea loc în această săptămână, potrivit unor surse REALITATEA PLUS. Nominalizarea ar putea fi făcută până la finalul săptămânii sau, cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare.

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