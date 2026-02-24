Realitatea de Sibiu - Știri de Ultimă Oră
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Date îngrijorătoare: inflația ajunge la aproape 11%. Lista alimentelor care se scumpesc
Valul de scumpiri continuă! Inflația este în creștere și se apropie de 11%. Datele ne arată că inflația pe luna mai a fost de 10,9%, în creștere față de luna precedentă. Cel mai mult plătim pentru cafea, pâine, ulei și ouă. Scumpiri se înregistrează și la fructe și legume.
Cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. Temperaturile urcă la 36 de grade, furtuni și grindină în mai multe zone
Un milion de pensionari așteaptă banii promiși de doi ani. Mica recalculare ar putea fi blocată din cauza legii salarizării
Revoltă națională: sindicatele cer ajutor de la Bruxelles. Grevă generală săptămâna viitoare
Petrișor Peiu lansează un nou atac: „Trompetele PSD ne reproșează că nu vrem să votăm un nou guvern format fără AUR”
Ce sărbătoare e pe 20 iunie 2026. Sfinții importanți pomeniți în Postul Sfinților Petru și Pavel
Petrișor Peiu lansează un nou atac: „Trompetele PSD ne reproșează că nu vrem să votăm un nou guvern format fără AUR”
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