Advertising
Actualitate· 2 min citire
A murit actrița din „Singur acasă 2”. Brenda Fricker avea 81 de de ani. Era prima actriţă irlandeză recompensată cu un premiu Oscar
Brenda Fricker
Brenda Fricker, prima actriţă irlandeză recompensată cu un premiu Oscar, pentru rolul din filmul „My Left Foot” (1989), în care a jucat alături de Daniel Day-Lewis, şi cunoscută publicului larg şi pentru interpretarea Doamnei cu porumbei din „Home Alone 2: Lost in New York” (1992), a murit joi, la Dublin. Avea 81 de ani.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:02România, împărțită între caniculă și furtuni violente, cu grindină. Meteorologii au emis noi coduri GALBENE
- 10:027 morți și 24 de răniți după un atac ucrainean cu drone asupra unui centru logistic din Rusia
- 08:37Tragedie pe Autostrada A1. O fetiță de 5 ani a murit într-un cumplit accident rutier
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News