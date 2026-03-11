Accident grav pe DN14, în județul Sibiu. Patru persoane au fost rănite

Un accident rutier grav a avut loc, miercuri dimineață, pe DN14, în localitatea Ruși, din județul Sibiu. Patru persoane au fost rănite, după ce o mașină a pătruns pe contrasens și s-a cioncit violent cu o alta care circula regulamentar. În urma impactului una dintre autoturisme a ajuns în șanț.

”Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe DN14, având direcția de deplasare spre Mediaș, un conducător auto în vârstă de 47 de ani, domiciliat în Mediaș, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pătruns pe contrasens și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 44 de ani, din localitatea Buia”, informează Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.

În urma accidentului, ambii șoferi, precum și doi pasageri din al doilea autoturism, o femeie de 37 de ani și un bărbat de 72 de ani, ambii din Buia, au suferit mai multe traumatisme și contuzii, fiind transportați conștienți la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu.