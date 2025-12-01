Alertă alimentară în România. Pește contaminat cu bacteria Listeria, retras din magazine

O nouă alertă alimentară a fost emisă în România

O nouă alertă alimentară a fost emisă în România, după ce o contaminare cu bacteria periculoasă Listeria monocytogenes a fost detectată într-un tip de pește afumat disponibil pe rafturile magazinelor.

Această bacterie poate cauza listerioza, o infecție gravă ce praezintă riscuri semnificative, mai ales pentru femeile însărcinate, vârstnici și persoanele cu sistem imunitar slăbit. Din acest motiv, Auchan a decis să retragă de pe piață produsul File de Somon Afumat de Alaska, ambalat în pachete de 100 de grame.

Detalii despre retragerea produsului

Societatea SC Ocean Fish SRL retrage de la comercializare un lot al produsului „File somon marinat 100 G”, ca urmare a depistării bacteriei Listeria Monocytogenes. Anunțul a fost făcut public printr-o informare transmisă pe site-ul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Retragerea vizează lotul afectat pentru a preveni riscurile de sănătate asociate consumului acestei bacterii, care poate cauza infecția numită listerioză.

Produsul vizat este din lotul 17012026, cu data limită de consum 17.01.2026, Cod EAN 5941872102827.

Autoritățile fac un apel ferm către persoanele care au achiziționat produsul „File somon marinat 100 G” din lotul afectat de Listeria Monocytogenes să nu îl consume.

Consumatorii sunt rugați să aducă produsele înapoi în magazinul SC Grand Food Distribution SRL (Good Market) de unde le-au cumpărat. Potrivit anunțului publicat, contravaloarea produselor va fi returnată integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Ce este Listeria monocytogenes și cum afectează sănătatea?

Listeria monocytogenes este o bacterie care provoacă listerioza, o infecție rară, dar potențial fatală, cu un impact sever asupra sănătății publice. Infecția poate duce la complicații grave, precum meningită, encefalită (inflamația creierului) sau septicemie.

Simptome: Acestea variază de la forme ușoare (febră, dureri musculare, diaree) până la manifestări neurologice severe.

Grupuri Vulnerabile: Listerioza este extrem de periculoasă pentru anumite categorii de persoane. Femeile însărcinate: Poate provoca avort spontan sau naștere prematură. Persoanele cu sistem imunitar slăbit:, nclusiv pacienții cu cancer, diabet, boli autoimune sau cei care urmează tratamente cu imunosupresoare.

Caracteristicile Bacteriei

Listeria este deosebit de periculoasă deoarece este rezistentă la temperaturi scăzute și se poate înmulți chiar și în alimentele păstrate în frigider. Riscul de contaminare nu se limitează la pește, ci include și alte produse, cum ar fi brânzeturile moi nepasteurizate și carnea procesată.

Pentru a preveni infecțiile cu Listeria monocytogenes, este esențial să se respecte normele de igienă alimentară. Spălarea regulată a mâinilor și a suprafețelor din bucătărie. Persoanele vulnerabile trebuie să evite consumul de alimente cu risc ridicat (ex: brânzeturi nepasteurizate, carne crudă, pește afumat). Păstrarea alimentelor la temperaturi adecvate și consumul acestora înainte de data de expirare.