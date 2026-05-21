Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie

Dreptul constituțional la pensie, consacrat de art. 47 alin. (2) din Constituție, nu este un drept static, redus la o sumă determinată la un moment inițial și conservată formal în timp. El este un drept dinamic, construit juridic pe două componente indisolubile, contributivitatea realizată în perioada activă și menținerea valorii reale a prestației în perioada pasivă. Separarea artificială a acestor două componente este contrară atât logicii economice, cât și arhitecturii normative a sistemului de pensii.

În acest articol, încălcarea este una de substanță, pentru că prorogarea indexării nu afectează doar un mecanism tehnic, ci însăși structura dreptului la pensie. Practic, statul separă artificial două componente care, juridic, sunt inseparabile: contribuția și conservarea valorii.

Prima normă încălcată este art. 47 alin. (2) din Constituție. Dreptul la pensie nu este doar dreptul la o sumă, ci la o prestație cu valoare economică reală. Dacă indexarea este prevăzută de lege ca mecanism de menținere a acestei valori, suspendarea ei înseamnă diminuarea dreptului, chiar dacă nominal suma rămâne aceeași.

A doua încălcare este art. 44 din Constituție și art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO. Pensia în plată este un bun patrimonial. Neindexarea într-un context inflaționist produce o pierdere reală, certă și ireversibilă. În logica CEDO, aceasta este o ingerință în proprietate care trebuie să respecte testul de proporționalitate. Simplul argument bugetar nu este suficient.

A treia încălcare este principiul proporționalității, derivat din art. 53 Constituție și din jurisprudența constituțională și europeană. Prorogarea transferă integral costul ajustării asupra pensionarilor, fără o distribuție echitabilă a sarcinii și fără analiză a impactului individual. Rezultatul este o sarcină individuală excesivă.

A patra încălcare este securitatea juridică și încrederea legitimă, derivată din art. 1 alin. (5) din Constituție. Legea nr. 360/2023 a consacrat explicit mecanismul de indexare. Pensionarii au o așteptare legitimă că acest mecanism va funcționa. Suspendarea lui rupe această așteptare și destabilizează raportul juridic.

A cincea încălcare este jurisprudența CCR, în special Decizia nr. 872/2010. Curtea a stabilit că pensia contributivă nu poate fi diminuată. A accepta că diminuarea este interzisă doar nominal, dar permisă prin inflație, înseamnă eludarea directă a acestei jurisprudențe.

A șasea încălcare este art. 115 alin. (6) din Constituție, dacă prorogarea se face prin OUG. Dreptul la pensie este drept fundamental. Afectarea lui, chiar indirectă, prin suspendarea indexării, este interzisă prin ordonanță de urgență.

A șaptea încălcare este natura temporală a dreptului. Spre deosebire de alte drepturi, pensia se exercită într-un interval limitat de viață. Prorogarea nu este neutră, ea produce pierdere definitivă. Aceasta transformă o „amânare” într-o diminuare ireversibilă.

Formula de sinteză este aceasta, prorogarea indexării pensiei încalcă art. 47 alin. (2), art. 44, art. 1 alin. (5) și art. 115 alin. (6) din Constituție, precum și art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, deoarece transformă un drept real într-un drept nominal, permite erodarea prin inflație a unei prestații contributive și impune o sarcină disproporționată unei categorii vulnerabile, sub aparența unei simple amânări tehnice.

Analiza completă semnată de expert contabil judiciar Daniel Udrescu poate fi citită pe juridice.ro