Antonela Roccuzzo, mesaj care a topit internetul după meciul lui Messi de la Mondial

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 12:05

Toată atenția lumii fotbalului a fost din nou îndreptată spre Lionel Messi, iar din tribune, ca de fiecare dată, nu a lipsit soția sa, Antonela Roccuzzo, care i-a fost alături pe tot parcursul meciului Argentina – Austria.

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