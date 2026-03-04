Apple lansează MacBook Neo, cel mai accesibil laptop din portofoliu

Apple a anunțat oficial noul MacBook Neo, un laptop care marchează intrarea companiei în segmentul mai accesibil de PC-uri, destinat utilizatorilor cu buget mai redus și concurează direct cu modelele cu Microsoft Windows sau Chromebook-urile tradiționale.

Noul MacBook Neo se remarcă prin designul său elegant din aluminiu, ecranul Retina de 13 inch și integrarea unui cip puternic din gama Apple, ceea ce îi permite performanțe solide pentru sarcini comune de navigare, multimedia și productivitate.

Modelul de bază pornește de la 599 de dolari în SUA , ceea ce îl face cel mai ieftin laptop din gama Apple de până acum.

Studenții și cadrele didactice pot beneficia de preț redus, începând de la 499 de dolari prin programul educațional al companiei. Livrările vor începe din 11 martie , iar precomenzile sunt deja deschise.

Laptopul este disponibil în mai multe variante de culoare și, deși la acest preț vine cu specificații de bază, oferă autonomie bună pentru o zi de lucru și experiența completă macOS, o opțiune atractivă pentru utilizatorii care vor un prim laptop Apple fără a investi în modelele Air sau Pro.