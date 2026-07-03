Atac cu sabie pe o stradă din Sibiu! Patru adolescenți au fost reținuți pentru tentativă de omor

Patru adolescenți, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, au fost reținuți de procurorii din Sibiu, fiind acuzați de tentativă de omor, după ce ar fi atacat cu o sabie și cu obiecte contondente un bărbat de 30 de ani.
În dosar este cercetat și un tânăr de 18 ani, acuzat că i-ar fi ajutat pe agresori să ajungă la locul atacului. Incidentul s-a petrecut în urmă cu trei zile, iar ancheta a fost deschisă după un apel la 112 care anunța agresiunea.
Victima, lovită cu sabia în cap
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cercetările au stabilit că un adolescent de 17 ani ar fi lovit victima cu o sabie în zona capului, în timp ce ceilalți trei suspecți au agresat-o simultan cu obiecte contondente.
În urma atacului, bărbatul a suferit un traumatism cranio-cerebral, precum și mai multe plăgi și hematoame, leziuni care necesită între 25 și 30 de zile de îngrijiri medicale.
Anchetatorii susțin că modul în care a fost comis atacul justifică încadrarea juridică de tentativă de omor.
„Autorii au prevăzut şi acceptat că prin acţiunile lor pot suprima viaţa persoanei vătămate, şi astfel faptele întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă de omor.”
Au mers înarmați cu bâte și săbii
Procurorii mai arată că cei patru adolescenți ar fi fost transportați la locul agresiunii de un tânăr de 18 ani, cu un autoturism de culoare portocalie. Potrivit anchetei, aceștia aveau asupra lor bâte și săbii și ar fi plecat cu intenția clară de a-l agresa pe bărbat.
În aceste condiții, șoferul este cercetat pentru complicitate la tentativă de omor, fiind acuzat că i-a sprijinit în mod intenționat pe agresori.
Procurorii cer arestarea preventivă
La data de 2 iulie 2026, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor patru adolescenți și reținerea acestora pentru 24 de ore.
„Prin ordonanţele procurorului de caz (...) s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de autori, precum şi punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva acestora (...). În aceeaşi dată, faţă de inculpaţi s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore. În cursul zilei se va formula propunere de arestare preventivă Judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu faţă de cei patru autori.”
Ancheta este desfășurată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Sibiu.