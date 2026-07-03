Atac cu sabie pe o stradă din Sibiu! Patru adolescenți au fost reținuți pentru tentativă de omor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 iul. 2026, 15:19

Patru adolescenți, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, au fost reținuți de procurorii din Sibiu, fiind acuzați de tentativă de omor, după ce ar fi atacat cu o sabie și cu obiecte contondente un bărbat de 30 de ani.

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